Seit Stefanie Heinzmann (32) im Jahr 2007 in Stefan Raabs (54) Casting-Wettbewerb bei TV Total berühmt wurde, hat sich viel verändert. Die Schweizerin hat sich nicht nur als eine feste Musikgröße etabliert, sondern auch ihren ganz eigenen Stil gefunden. Was ihr Haupthaar angeht, hat die Sängerin schon einiges ausprobiert. Seit gut eineinhalb Jahren steht sie inzwischen mit abrasierten Haaren auf der Bühne. Nun verriet Stefanie, weshalb sie sich damals für eine Glatze entschieden hat.

"Schon mit 17 wollte ich unbedingt eine Glatze", erinnerte sich die 32-Jährige im Bild-Interview. Über zehn Jahre später war es dann so weit. Diesen Schritt ging sie aus Überzeugung. "Gerade wir Frauen definieren uns sehr stark über unsere Haare. Frauen mit langen Haaren sind weiblich, Frauen mit kurzen Haaren nicht", schilderte Stefanie. Von dieser Sichtweise hatte die "Diggin’ In The Dirt"-Interpretin die Nase voll – und griff zum Rasierer. Mit dem Ergebnis sei sie auch heute noch durchaus zufrieden und betonte: "Seitdem ich die kurzen Haare habe, finde ich mich wahnsinnig weiblich."

Ihr Umfeld reagierte auf diese Stilveränderung ganz unterschiedlich. Stefanies Eltern waren zunächst schockiert, doch der erste Schreck legte sich schnell. Von ihren Fans hingegen hatte sie im Netz von Anfang an großen Zuspruch für ihren neuen Haarschnitt bekommen. Auf Instagram wurde die einstige The Masked Singer-Teilnehmerin mit Komplimenten regelrecht überhäuft.

Stefanie Heinzmann 2007

Stefanie Heinzmann, Sängerin

Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

