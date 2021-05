Heute Abend heißt es zum fünften Mal in diesem Jahr: Sing meinen Song. Und wer hat jetzt das Vergnügen, seine Songs zum Tausch anzubieten? Es ist die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (32). Sie ist nun an der Reihe, sich überraschen zu lassen, was ihre sechs Mitstreiter aus ihren musikalischen Werken zaubern. Auf diese neuen Versionen von Stefanies Hits dürfen sich die Zuschauer freuen.

Laut Vox-Informationen wird Joris (31) "In The End" singen. Ian Hooper hingegen hat sich "All We Need Is Love" ausgesucht und verleiht der Single seine persönliche Note. Stefanie selbst gibt ihren Hit "Would You Still Love Me" zum Besten. Und wohl das Highlight des Abends: Wenn Nura (32) "My Man Is A Mean Man" anstimmt – der Dauerbrenner, mit dem die gebürtige Schweizerin 2008 ihren Durchbruch in Stefan Raabs (54) Castingshow "SSDSDSSWEMUGABRTLAD" feierte.

Ihr Schweizer-Landsmann DJ BoBo (53) wird übrigens mit "Shadows" die "Sing meinen Song"-Bühne rocken. Der Gastgeber Johannes Oerding (39) wird außerdem "Diggin In The Dirt" performen – und Gentleman (47) wird "Little Universe" neu interpretieren und zu seinem Eigen machen.

TVNOW / Markus Hertrich Nura bei "Sing meinen Song" 2021

TVNOW / Markus Hertrich DJ BoBo bei "Sing meinen Song" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann und Johannes Oerding bei "Sing meinen Song" 2021

