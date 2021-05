Sind Gemma Collins (40) und ihr Ex Rami Hawash wieder ein Paar? 2013 waren die britische Reality-TV-Bekanntheit und der Geschäftsmann miteinander liiert und sogar verlobt. Nach einigen Monaten trennten sie sich jedoch. Doch jetzt scheinen die beiden sich wieder nähergekommen zu sein. Ende April wurden die Ex-Verlobten turtelnd in einem Restaurant gesichtet. Doch ist Gemma wirklich wieder mit Rami zusammen? Die Beauty sprach nun ganz offen über ihren Beziehungsstatus.

Fans, die nach den Fotos auf ein Liebes-Comeback gehofft haben, werden jetzt sicher enttäuscht sein. Gegenüber The Sun erklärte die 40-Jährige: "Zwischen mir und Rami ist nichts Ernstes. Er ist ein netter Kerl – ich habe einfach nur etwas Spaß!" Die beiden seien "nicht richtig zusammen", sondern eher einfach nur Freunde, die gelegentlich zusammen Essen gehen, führte Gemma weiter aus.

Die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit habe eine schwere Zeit hinter sich – Rami sei in dieser Zeit eine große Stütze für sie gewesen. "Wir haben eine tolle Zeit zusammen und das ist alles, was zählt", äußerte sie abschließend.

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, 2020 auf Instagram

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Januar 2021

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, 2020

