Abnehmspritze: Gemma Collins kritisiert schlanke Menschen

Gemma Collins (44), bekannt aus "The Only Way Is Essex", hat offen über ihre Erfahrungen mit der Abnehmspritze Mounjaro gesprochen, die ihr geholfen hat, mehrere Kleidergrößen zu verlieren. Die TV-Bekanntheit, die mit ihrer Gewichtsreise schon häufig in der Öffentlichkeit stand, wandte sich dabei scharf gegen jene, die das Medikament missbräuchlich nutzen. "Ich finde es absolut nicht richtig, wenn ohnehin schlanke Menschen diese Spritzen verwenden", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin Mirror. Sie betonte, dass das Medikament entwickelt wurde, um übergewichtigen Menschen zu helfen, und kritisierte, dass der Zugang dadurch für Bedürftige eingeschränkt wird.

Der Reality-Star erklärte, wie Mounjaro ihr Leben verändert habe, sowohl körperlich als auch mental. Sie beschrieb, wie das Medikament ihre Beziehung zum Essen beruhigte und das sogenannte "Food Noise", intrusive Gedanken rund um Mahlzeiten, besänftigte. Gemma, die von Kleidergröße 52 auf Größe 46 geschrumpft ist, teilte ihre Erleichterung: "Das Gefühl, einfach in ein Geschäft gehen zu können und etwas Passendes zu finden, ist unbeschreiblich." Sie warnte jedoch vor dem gefährlichen Kauf solcher Medikamente auf inoffiziellen Wegen und riet dazu, sich an seriöse Quellen zu wenden.

Erst kürzlich sorgte Gemma mit einer mutigen Darbietung am Strand für Furore, bei der sie ihre neue Silhouette unterstreichen konnte. Doch trotz ihrer beeindruckenden Transformation ist die Designerin mitnichten frei von Selbstzweifeln. Der rasche Gewichtsverlust habe Spuren hinterlassen, gestand sie, insbesondere in ihrem Gesicht. Doch für Gemma steht fest: Ihr größter Erfolg ist nicht die Zahl auf der Waage, sondern die neu dazugewonnene Energie und das gesteigerte Selbstvertrauen, das sie zu einer noch stärkeren Persönlichkeit gemacht hat.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Getty Images Gemma Collins, Februar 2025

