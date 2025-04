Wegen Gewicht: Diesen fiesen Spitznamen hatte Gemma Collins

Gemma Collins (44) hat ein erschütterndes Detail aus ihrer Vergangenheit preisgegeben. In einem Interview mit The Sun offenbarte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit, dass sie jahrelang unter einem grausamen Spitznamen litt: "Drei-Gänge-Collins". Dieser kam ihr immer wieder zu Ohren, bevor sie auf sogenannte Weight-Loss-Injektionen setzte. Dank dieser hat Gemma inzwischen über zwei Kleidergrößen und über zwölf Kilo verloren: "Jetzt kann ich nur noch einen Gang essen, es ist wirklich unglaublich."

Ihre Entscheidung für die medizinischen Injektionen traf die 44-Jährige nach jahrelangem Kampf mit verschiedenen Diätprogrammen, die sie alle als erfolglos beschrieb. "Ich habe alles versucht, von Nahrungsergänzungsmitteln über extrem kalorienarme Diäten bis hin zu stundenlangen Workouts, nur um frustriert zu scheitern", erklärte sie gegenüber dem Newsportal. Unter ärztlichem Rat probiert sie nun GLP-1-basierte Abnehmspritzen aus, die als revolutionäres Mittel in der Behandlung von Adipositas gelten. Die Injektionen hätten ihr nicht nur beim Abnehmen geholfen, sondern auch ihre mentale Last in Bezug auf Essen verändert. "Mein Leben dreht sich endlich nicht mehr um Nahrung", sagte sie und betonte die Bedeutung von körperlicher und geistiger Gesundheit.

Bereits in der Vergangenheit sprach Gemma offen über die massiven Herausforderungen, die sie durch ihr Gewicht erlebte. Seit Beginn ihrer Karriere war sie immer wieder Zielscheibe öffentlicher Kritik und Mobbings. In sozialen Medien wie auf Instagram setzt sie sich dennoch stets für Selbstliebe und Körperakzeptanz ein. Ihre Transformation sieht sie dabei nicht als Gegensatz zu diesen Überzeugungen, sondern als Teil ihrer Reise, sich selbst zu finden. "Es geht darum, gesund zu sein und sich wohlzufühlen", erklärte eine nahestehende Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

ActionPress Gemma Collin im März 2025

