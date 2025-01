Zwei Größen kleiner: Gemma Collins enthüllt Abnehmgeheimnis

Gemma Collins (43) hat ihre Fans mit einem Geständnis überrascht: Über ihren Instagram-Kanal teilte die Reality-TV-Berühmtheit mit, dass sie dank spezieller medizinischer Injektionen bereits zwei Kleidergrößen abgenommen hat. Die Britin, bekannt durch The Only Way Is Essex, sprach offen über ihre schwere Vergangenheit und verriet, dass sie sich dank der Zusammenarbeit mit einem im Beitrag verlinkten medizinischen Anbieter nun "endlich frei" fühle. "Ich wurde mein ganzes Leben lang wegen meines Gewichts gemobbt, doch jetzt sehe ich das Licht am Ende des Tunnels", gestand sie in der emotionalen Botschaft an ihre Fans.

Ihre Entscheidung, diese Form der medizinischen Hilfe in Anspruch zu nehmen, traf Gemma nicht leichtfertig, wie sie erklärte. Sie habe zuvor bereits "jeden erdenklichen Diät-Trend" ausprobiert, darunter Hypnosen und Diäten mit Flüssignahrung, die in der Vergangenheit nur bedingt Erfolg zeigten. Insider berichteten laut Daily Mail, dass Gemma den Schritt gründlich recherchiert habe und sich ärztlich begleiten ließ, um Risiken zu minimieren. Ihre Motivation gehe aber weit über reine Äußerlichkeiten hinaus: "Es geht darum, gesund zu sein und sich wohlzufühlen", so eine Quelle.

Die Schwierigkeiten, die Gemma in Bezug auf ihr Gewicht erlebt hat, waren prägend für sie. So war, wie sie sagte, ihr Körper seit Beginn ihrer Karriere immer wieder Ziel öffentlicher Kritik. Trotz ihres neuen Ansatzes versicherte Gemma, dass sie weiterhin für Selbstliebe einstehe und ihre Fans ermutigen möchte, ihre Körper so zu akzeptieren, wie sie sind. "Ich will nur die beste Version von mir selbst sein", gab sie laut Daily Mail an – eine Philosophie, die sie offenbar jetzt mit neuem Selbstbewusstsein lebt.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Getty Images Gemma Collins, August 2021

