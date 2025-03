Gemma Collins zeigt Abnehmerfolg beim Cheltenham-Festival

Beim Cheltenham-Festival präsentierte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit Gemma Collins (44) in der vergangenen Woche stolz ihren Abnehmerfolg. In einem figurbetonten babyblauen Zweiteiler strotze sie nur so vor Selbstbewusstsein. Seit einigen Monaten nutzt die britische Reality-TV-Darstellerin eine Abnehmspritze, die ihr dabei half, inzwischen zwei Kleidergrößen abzunehmen. "Ich bin von Größe XXL auf Größe XL zurück", gibt Gemma im Gespräch mit The Mirror an.

Seitdem Gemma die Abnehmspritzen nutzt, hat sich ihr Essverhalten von Grund auf verändert. "Die Leute nannten mich früher 'Drei-Gänge-Collins' und jetzt kann ich nur noch einen Gang essen. Es ist wirklich erstaunlich", berichtet die 44-Jährige von ihren Erfahrungen. Die TV-Persönlichkeit betont jedoch, dass sie unter ärztlicher Beobachtung steht und unabhängig von ihrem Gewicht immer dieselbe sein wird. Sie wolle lediglich offen und ehrlich mit ihren Fans kommunizieren und nicht verheimlichen, weshalb bei ihr die Pfunde in letzter Zeit purzeln.

Gemma befindet sich derzeit offenbar in der Blüte ihres Lebens. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass bei der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin ein besonderes Ereignis ansteht. Gemma ist bereits seit über einem Jahr mit ihrem Liebsten Rami Hawash verlobt. Bald wollen sie nun vor den Traualtar treten – und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. "Gemma bereitet sich auf ihren Traumhochzeitstag vor und es wird nicht an Extravaganz mangeln, es wird der typische Gemma-Stil sein, bei dem keine Kosten gescheut werden", berichtete ein Insider vor wenigen Monaten gegenüber Ok!.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, September 2023

Instagram / rami_hawash_ Gemma Collins und Rami Hawash im Januar 2022

