Gemma Collins ist besorgt: Abnahme lässt sie älter wirken

Gemma Collins (44) sorgt wieder einmal für Aufsehen: Die Reality-TV-Königin präsentierte sich am Montag auf Instagram selbstbewusst in einem weißen Bandeau-Badeanzug am Meer und überraschte ihre Fans mit ihrer schlanken Silhouette. Erst kürzlich hatte Gemma öffentlich gemacht, dass sie innerhalb kurzer Zeit zwei Kleidergrößen verloren und etwa zwölf Kilogramm abgenommen hat – und das dank einer Abnehmspritze, die ihr laut eigenen Angaben ein neues Lebensgefühl beschert. Doch der Schönheitserfolg hat auch Schattenseiten: Die 44-Jährige verriet offen, dass der schnelle Gewichtsverlust Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen hat.

In einer ehrlichen Instagram-Story nahm Gemma kein Blatt vor den Mund und sprach von ihren starken Krähenfüßen und Veränderungen rund um die Augen. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das kam über Nacht!", gestand sie und erklärte, es könne mit dem Gewichtsverlust zusammenhängen. Zwar zeigte sie sich humorvoll, doch ein Vertrauter sagte gegenüber Mirror, dass die TV-Bekanntheit tatsächlich ziemlich besorgt sei: "Es war ein kleiner Schock für sie, die Auswirkungen des Gewichtsverlusts auf ihr Gesicht zu sehen." Sie wolle schließlich nicht plötzlich älter wirken und stehe auch dazu, künftig weitere kleine Eingriffe in Erwägung zu ziehen.

Gemmas Weg zu ihrem aktuellen Körper war alles andere als leicht: Schon als Teenager kämpfte sie mit Diäten, griff zu Appetitzüglern und wog im Höchstfall 146 Kilogramm. Selbst ein geheimer Eingriff mit einem Magenballon brachte ihr damals vor allem Schmerzen – und die große Angst um ihre Gesundheit. Erst mit der Spritze habe sich für sie alles geändert, wie sie gegenüber The Sun erzählte. Mit ihrem Lebensgefährten Rami Hawash schmiedet Gemma jetzt Zukunftspläne und möchte nach eigener Aussage sogar Zwillinge bekommen.

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024

