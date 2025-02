Gemma Collins spricht offen über ihre Fruchtbarkeitsprobleme

Gemma Collins (44), bekannt aus der Reality-Show "The Only Way Is Essex", hat sich in einer emotionalen Botschaft an ihre Fans gewandt. Sie verbrachte die Herbstferien mit Tristan, dem Sohn ihres Verlobten Rami Hawash, und teilte ein Foto der beiden bei einem Restaurantbesuch. Dabei nutzte sie die Gelegenheit, andere Eltern daran zu erinnern, wie besonders und kostbar die Zeit mit ihren Kindern ist. "Es ist wirklich nicht schwer, ein Kind bedingungslos zu lieben", schrieb Gemma auf Instagram. Sie appellierte an Eltern, diese Momente zu genießen und nicht zu jammern: "Denkt daran, dass es immer jemanden gibt, der nicht das hat, was ihr habt. Lasst Kinder Kinder sein." Der Hintergrund dieser emotionalen Botschaft ist, dass Gemma einen unerfüllten Kinderwunsch hat.

Die TV-Persönlichkeit sprach in der Vergangenheit offen über ihre Fehlgeburten und dass sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen Schwierigkeiten hat, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Gemma leidet an der Hormonstörung polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) und zusätzlich an einem niedrigen AMH-Hormonspiegel – je niedriger der Wert im Blut ist, desto weniger Eizellen sind noch in den Eierstöcken vorhanden. Neben Überlegungen zur Leihmutterschaft äußerte Gemma auch den Wunsch, Pflegemutter zu werden – inspiriert durch die Geschichte ihrer eigenen Mutter Joan, die selbst als Kind in Pflege war. Trotz all dieser Herausforderungen genießt Gemma ihre Rolle als Stiefmutter und betonte, wie besonders die Beziehung zu Tristan für sie sei.

Gemmas Fans lobten sie für ihre Aufrichtigkeit und für ihre sozial engagierten Pläne. "Oh Gemma, du bist einfach ein Segen", schrieb ein Follower. Trotz Rückschlägen versucht sie, ihre Lebensfreude zu wahren und immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Aktuell plant sie außerdem ihre Hochzeit mit Rami, die dieses Jahr stattfinden soll.

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024

Instagram / gemmacollins Reality-TV-Bekanntheit Gemma Collins und ihre Familie

