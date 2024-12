Reality-TV-Star Gemma Collins plant spektakuläre Hochzeit

Reality-TV-Star Gemma Collins (43) kann es kaum erwarten, ihrem Verlobten Rami Hawash das Jawort zu geben. Die beiden sind seit über einem Jahr verlobt, nachdem Rami ihr während eines traumhaften Urlaubs auf den Malediven einen Antrag gemacht hatte. Geplant ist eine extravagante Feier, bei der Platz für alle ist – sogar für Personen, mit denen es in der Vergangenheit Spannungen gegeben haben soll. "Gemma sieht ihre Hochzeit als einen Neuanfang", verriet eine Quelle OK!. Besonders eng verbunden ist sie aktuell mit den Zwillingen John und Edward Grimes, bekannt als Jedward. Diese sollen nicht nur eine besondere Rolle bei den Feierlichkeiten spielen, sondern möglicherweise sogar den Gang zum Altar an ihrer Seite bestreiten.

Das Jahr 2024 war indes kein leichtes Jahr für den The Only Way is Essex-Star und Rami. Gemmas Mutter Joan musste mehrfach ins Krankenhaus, und Rami verlor im Juni seinen Vater. Dennoch hat das Paar bewiesen, wie stark ihre Liebe ist. Rami, ein erfolgreicher Unternehmer, sei für Gemma ein großer Halt und habe ihr Leben positiv verändert: "Er hat sie geerdet und sie zu einem noch besseren Menschen gemacht", so die Quelle weiter. Besonders am Herzen liegt Gemma auch Ramis Sohn Tristan, der bereits seit seiner frühen Kindheit Teil ihres Lebens ist. "Ich liebe ihn, als wäre er mein eigener Sohn", schwärmte sie zuletzt. Neben Familie und Freunden plant Gemma zudem eine Reihe von Feierlichkeiten, die von ihrer wilden GC-Persönlichkeit geprägt sein sollen – mit drei Hochzeitszeremonien, darunter eine im Wald.

Ihre enge Beziehung zu Jedward entstand übrigens 2021 bei einem gemeinsamen TV-Auftritt auf Angela Scanlons Show "Ask Me Anything". Seitdem sind die drei unzertrennlich, und Gemma bezeichnet die Zwillinge, die durch ihre Teilnahme bei The X-Factor bekannt wurden, als "echte Freunde". Besonders nach dem Verlust ihrer eigenen Mutter 2019 seien die beiden umso dankbarer für die liebevolle Unterstützung durch Gemma. Für das Jahr 2025 hat die TV-Ikone große Pläne – nicht nur für ihre Hochzeit, sondern auch für mehr Zeit mit ihren Liebsten, ein Leben in Harmonie mit der Natur und persönliche Weiterentwicklung. Trotz aller Bodenständigkeit wird die Hochzeit jedoch mit Sicherheit eine Feier voller Glamour und besonderer Momente – so wie es Gemma als "Diva" eben gebührt.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Influencerin

Getty Images Jedward, irisches Musikduo

