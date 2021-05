Marie Nasemanns Hochzeitslook steht fest! Im Privatleben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin tut sich derzeit so einiges: Zum einen verkündeten sie und ihr Partner Sebastian Tigges Mitte April, erneut Nachwuchs zu erwarten – zum anderen besiegeln die künftigen Zweifacheltern in nur wenigen Wochen ihre Liebe mit einer Heirat. Für viele Frauen stellt sich bei einer bevorstehenden Hochzeit vor allem die Frage, welches Kleid sie tragen wollen – Marie weiß das allerdings schon längst!

Aufgrund der Gesundheitslage dürfen die 32-Jährige und ihr Verlobter den Bund der Ehe nicht im Beisein ihrer Familien eingehen – Maries (32) Mutter wird bei dem "intimen Fest" im Berliner Standesamt jedoch auf andere Art und Weise vertreten sein: Die Braut wird ihr ehemaliges Hochzeitskleid tragen! Marie geht es dabei allerdings nicht nur um die Symbolik – sie denkt auch an den Umweltschutz: "Für mich gibt es nichts Unnachhaltigeres als ein Brautkleid, das man nur einmal im Leben trägt und dann für immer im Schrank verschwinden lässt", meint sie.

Die Mutter der einstigen Castingshow-Kandidatin sei von der Idee anfangs nicht begeistert gewesen, habe ihre Meinung dazu jedoch geändert: "Inzwischen freut sie sich, dass ich in ihrem Kleid heirate. Meine Eltern sind zwar geschieden, aber sie hatten auch eine gute Zeit zusammen und ich habe zu beiden ein sehr gutes Verhältnis", verrät Marie.

