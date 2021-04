Marie Nasemann (32) erwartet erneut Nachwuchs! Erst im vergangenen Jahr brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Sohn auf die Welt. Ihr Partner Sebastian Tigges und sie wollten zunächst keinen weiteren Familienzuwachs – die Pläne wirft das Paar aber offenbar schnell über Bord. "Ja gut, jetzt bist du schwanger im vierten Monat. Wohlgemerkt: Unser Sohn ist noch nicht mal ein Jahr alt. Der wird am 17. April ein Jahr alt", verriet der werdende Zweifachpapa im gemeinsamen Podcast "Drei ist 'ne Party". Ihr kleiner Sprössling darf sich also schon bald auf ein Geschwisterchen freuen, denn der Geburtstermin ist im Oktober.

