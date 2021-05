Jana Ina Zarrella (44) kehrt zurück ins Kuppel-TV! Erst vor wenigen Monaten hatte die Moderatorin verkündet, dass sie nach vier Jahren und fünf Staffeln als Love Island-Moderatorin zurücktritt – viele Fans zeigten sich deshalb ziemlich enttäuscht. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten. Das Model wird noch in diesem Jahr wieder eine nigelnagelneue Datingshow moderieren – und zwar "Let Love Rule".

Das gab RTL2 jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Das Format ging schon 2020 in den Niederlanden an den Start und war ein großer Erfolg. Nach Belgien, Schweden, England und Portugal hat sich nun auch der deutsche Fernsehsender die Rechte gesichert. Das Konzept ist recht simpel und originell: "Zwei ganz normale Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen für das erste Date zusammen! In einer gemütlichen Hütte lernen sie sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen."

Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. Aber es soll noch in dieser TV-Saison im Vorabendprogramm losgehen. Und Jana Ina kann es offenbar kaum erwarten. "Ich freue mich sehr auf die neue Datingshow. Eine intensive Reise zur Zweisamkeit – pur, direkt und unmittelbar, voller Spannung und Flirts", schwärmte sie. Pro Folge sollen immer drei Dates parallel gezeigt werden.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Jana Ina Zarrella im "Love Island"-Finale 2021

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Februar 2021

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

