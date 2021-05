Hat Jena Frumes wirklich ein Baby bekommen? Die Freundin von Jason Derulo (31) hat am 8. Mai ihr erstes Kind zur Welt gebracht – einen kleinen Jungen. Nach der Geburt teilte die frischgebackene Mama schon die ersten Schnappschüsse ihres kleinen Rackers – und präsentierte zudem ihren Körper im Netz. Bei diesem Anblick fällt einigen Followern die Kinnlade runter – zehn Tage nach der Geburt ist nichts mehr von ihrem Babybauch übrig!

Rank und schlank zeigt sich Jena jetzt in ihrer Instagram-Story. Kaum zu glauben, dass die Entbindung vor nicht einmal zwei Wochen war. Sie selbst erklärt es sich so: "Ich kann noch nicht trainieren, aber ich ernähre mich richtig und trinke viel Flüssigkeit." Tatsächlich hatte Jena auch während ihrer Schwangerschaft lange einen sehr flachen Bauch. Auf einem Throwback-Bild ist nicht der Hauch einer Wölbung zu erkennen – und zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im vierten Monat! "Man hat es erst im sechsten oder siebten Monat gesehen", erzählt sie.

Auch Sarah Harrison (29) ist total baff: "Wow – erst mal herzlichen Glückwunsch. Wie gut kann man bitte so kurz nach der Entbindung aussehen?" Prompt vergleicht die Influencerin Jenas After-Baby-Body mit ihrem eigenen. "So unterschiedlich sind wir. Ich hatte schon immer etwas zu arbeiten an meinem Körper nach den Geburten", berichtet Sarah.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo mit ihrem Sohn

Instagram / jenafrumes Jena Frumes im vierten Schwangerschaftsmonat

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, fünf Wochen nach Kylas Geburt

