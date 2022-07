Nach Trennung: Jason Derulo bewundert Ex Jena auf Catwalk

Jason Derulo (32) unterstützt seine Ex weiterhin! Für den Sänger und Jena Frumes (28) sah eigentlich alles so gut aus: Die beiden machten im März 2020 ihre Beziehung offiziell und zeigten sich danach stets überglücklich gemeinsam im Netz. Doch nur wenige Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes King (1) trennten sie sich im vergangenen September. Trotzdem war Jason jetzt bei einem von Jenas Modeljobs!

In Miami schritt die Laufstegschönheit nämlich über den Catwalk und präsentierte in verschiedenen Bademoden-Looks der Designerin Luli Fama ihre sexy Figur – das schien auch ihrem Ex Jason zu gefallen! Er saß bei der Show in der ersten Reihe und beobachtete Jena konzentriert. Auf dem Schoss des Musikers hatte es sich dabei Söhnchen King bequem gemacht und schaute seiner Mama ebenfalls zu.

Jasons Besuch bei der Show kommt kurz nachdem Jena ihn beschuldigt hatte, ihr fremdgegangen zu sein. "Vielleicht ist es besser, Single zu sein, als in einer Beziehung zu leben und ständig respektlos behandelt, betrogen und belogen zu werden", hatte sie in ihrer Instagram-Story geschrieben. Die Influencerin habe akzeptieren müssen, dass der Künstler jede Woche eine andere Frau über seine kleine Familie stelle.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jena Frumes im Juli 2022

Anzeige

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und seine Freundin Jena Frumes im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de