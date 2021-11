Liebes-Reunion oder freundschaftliches Co-Parenting? Eigentlich hatten sich Jason Derulo (32) und Jena Frumes (28) vier Monate nach der Geburt ihres kleinen Jungens getrennt. Sogar Betrugsvorwürfe standen im Raum – der Hottie soll nämlich angeblich während Jenas Schwangerschaft fremdgegangen sein! Kürzlich wurden die beiden dann jedoch wieder vertraut zusammen beim Lunch gesichtet. Nun meldeten sich Jason und Jena auf ihren jeweiligen Social-Media-Profilen sogar mit einem gemeinsamen Halloween-Video!

Dieser Instagram-Beitrag heizt die Spekulationen der Fans an. Der Schmusesänger und das Model posteten zeitgleich am Wochenende ein süßes Video im Superman-Familien-Style. Beide wünschten ihrer Community in der jeweiligen Bildunterschrift ein schönes Halloween und versahen den Beitrag mit einem blauen Herz. Jena fügte sogar noch ein Herz in der Farbe der Liebe hinzu: Rot. Auf dem Video strahlen beide glücklich in die Kamera, schwingen Söhnchen Jason King vor die Foto-Linse und nehmen in der letzten Sequenz sogar ihren Hund Ice mit ins Bild. Mit dieser Aktion entfachten sie heftige Gerüchte um ein Liebes-Comeback.

Unter dem Beitrag der Locken-Schönheit spekuliert ein Fan beispielsweise: "Ich hab's euch gesagt, die haben sich nie getrennt." Ein anderer Follower freut sich: "Es ist so schön euch beide wieder zusammen zu sehen." Und auch auf Jasons Profil überschlagen sich die Kommentare. "Ihr seid wieder zusammen!", ist sich ein User sicher. Ein anderer Fan möchte lieber noch mal nachhaken und fragt: "Also seid ihr jetzt wieder zusammen?" Bislang äußerten sich die beiden diesbezüglich aber nicht näher.

Anzeige

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes im September 2020

Anzeige

Instagram / jasonderulo Jena Frumes und Jason Derulo, Halloween 2021

Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de