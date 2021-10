Ist zwischen Jason Derulo (32) und seiner Ex-Freundin Jena Frumes (28) doch noch nicht alles vorbei? Nur vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes gaben der Sänger und die Influencerin Ende September ganz plötzlich ihre Trennung bekannt. Einige Follower warfen dem Musiker daraufhin sogar vor, dass er seiner Liebsten untreu gewesen sei. Doch jetzt deutet alles darauf hin, dass die ehemaligen Turteltauben sich langsam wieder annähern: Jason und Jena wurden beim gemeinsamen Lunch erwischt!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen das Ex-Paar im Tocaya Modern Mexican Restaurant in West Hollywood. Dort aßen die beiden gemeinsam zu Mittag – und wirkten dabei ziemlich vertraut: Auf einem Foto stochert Jena mit ihrer Gabel sogar im Essen des "Wiggle"-Interpreten herum. Bei dem Treffen setzten die Eltern auf einen entspannten Look: Die 28-Jährige trug ein hellbraunes Tanktop und eine kurze Shorts. Ihr Ex setzte ebenfalls auf eine kurze Hose und ein dazu passendes T-Shirt.

Das vorherige Liebes-Aus kam vor allem deshalb für viele Fans so überraschend, weil die einstigen Turteltauben noch kurz zuvor gemeinsam im Urlaub gewesen waren: Im vergangenen September verbrachten sie ein paar Tage in Aspen – und hielten das natürlich auch für ihre Community fest: Auf den Aufnahmen wirkten Jason und Jena damals noch total verliebt.

Getty Images Jason Derulo im Dezember 2019 in New York City

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo im Dezember 2020

Instagram / jenafrumes Jena Frumes mit ihrem Sohn im Juni 2021

