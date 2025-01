Jena äußert sich zu Nachrichten über Jason Derulos Romanzen

Jason Derulo (35) hat ein aufregendes Liebesleben. Das geht weder an den Fans des Sängers noch an seiner Ex-Partnerin und Mutter seines Sohnes, Jena Frumes (31), vorbei, die aufgrund dessen wohl mit unzähligen Nachrichten neugieriger Fremder bombardiert wird. Doch die YouTuberin möchte mit dem Thema wohl nichts mehr zu tun haben. "Ich bin eine Single-Frau", betont sie auf Threads und erklärt weiter: "Alle können bitte aufhören, mir DMs über die verschiedenen Frauen zu schicken, mit denen mein Ex zu tun hat, und darüber, was er tut." Jena versuche sich auf die Zukunft zu konzentrieren, eine Vollzeitmutter für ihren gemeinsamen Sohn zu sein "und von diesem Trauma zu heilen", erklärt sie weiter.

Die Beziehung des einstigen Paares endete nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2021. Jason teilte damals via Twitter mit, dass die frischgebackenen Eltern beschlossen hätten, getrennte Wege zu gehen, um die "besten Versionen ihrer selbst" zu sein. Für Jena sei die Beziehung mit dem "Talk Dirty"-Interpreten eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, wie sie später öffentlich zugab. Sie sprach davon, dass sie eigentlich aus Liebe eine Familie und ein gemeinsames Leben geplant hätten, es jedoch aufgrund von Untreue und Respektlosigkeiten scheiterte. "Wenn ein Mann jede Woche eine andere Frau will, dann kann ich das nicht akzeptieren", erklärte die 31-Jährige einst in einem Beitrag auf Instagram.

Während Jena sich um die alleinige Erziehung ihres gemeinsamen Nachwuchses kümmert, scheint Jason seinen Fokus auf seine Karriere zu legen. Am 16. Januar wird er das diesjährige Global Live Fest von TikTok in London moderieren. Am gleichen Tag feiert sein neues Lied "Snake" Premiere, das er gemeinsam mit der kanadischen Sängerin und Schauspielerin Nora Fatehi (32) aufgenommen hat.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes mit ihrem Sohn, Dezember 2024

Getty Images Jason Derulo, Sänger

