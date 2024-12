Jason Derulo mit seiner Ex Jena Frumes in Miami gesichtet

Jason Derulo (35), der eigentlich gerade mit Model Hanna Weig (29) anbandeln soll, wurde am Wochenende mit seiner Ex-Freundin Jena Frumes (31) am Strand von Miami gesehen. Schnappschüsse, die Bild vorliegen, zeigen, wie das ehemalige Paar von ihrem gemeinsamen Sohn Jason Jr. begleitet wurde, der sichtlich Spaß im Sand hatte. Während Jena für den Strandtag einen roten Bikini wählte, wirkte Jason entspannt in Shorts und T-Shirt. Die beiden nutzten offenbar die Zeit, um als Eltern für ihren Sohn da zu sein, während der Sänger in Miami zwei Shows spielte.

Doch laut der Zeitung können Fans wohl aufatmen: Laut einem Insider aus Jasons Umfeld ist zwischen dem Musiker und dem Model nichts Romantisches mehr. Vielmehr verbindet die beiden eine gute Freundschaft – nicht zuletzt für ihren Sohn. Die Familie lebt weiterhin gemeinsam in Miami, was auch auf Instagram immer wieder sichtbar wird. So posierten Jason und Jena bereits an Weihnachten als harmonisches Trio. Zudem kommentierte Jena kürzlich ein Foto von Jason und seiner aktuell vermuteten Partnerin, dem deutschen Model Hanna Weig, mit freundlichen Worten: "Du und Jason habt heute Abend so toll zusammen ausgesehen".

Jena und Jason waren einst ein Traumpaar der Social-Media-Welt und sorgten mit ihrer perfekten Inszenierung bei Fans regelmäßig für Begeisterung. Ihr Sohn Jason Jr., geboren im Mai 2021, bleibt auch nach ihrer Trennung das verbindende Element. In früheren Interviews zeigte sich Jason stets als stolzer Vater. Für Jena scheint außerdem die Akzeptanz von Jasons neuer Partnerin selbstverständlich zu sein – ein Zeichen dafür, dass man sich privat auf Augenhöhe begegnet, trotz gescheiterter Beziehung. Hanna, die selbst Mutter ist und aus ihrer früheren Ehe mit Jörn Schlönvoigt (38) bekannt ist, kann jedenfalls beruhigt sein: Zwischen dem Superstar und seiner Ex geht es nur noch um Familie.

Hanna Weig, Influencerin

Jason Derulo, April 2024

