Was für süße Neuigkeiten von Jason Derulo (31)! Dass der Musiker zuletzt im siebten Himmel schwebte, war bereits seit einigen Monaten bekannt. Schließlich hatte der "Talk Dirty"-Interpret schon im März verraten: Er erwartet gemeinsam mit seiner Freundin Jena Frumes das erste Baby, es wird ein Junge. Jetzt war der große Tag für das Paar gekommen: Ihr Söhnchen kam zur Welt – und der Kleine heißt fast wie sein Papa!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Influencerin jetzt mehrere Fotos, die ihren Knirps kurz nach der Geburt zeigen. In einem kurzen Text erklärte das Model zudem: Ihr Baby kam schon vor gut einer Woche zur Welt! "Das Leben hat jetzt so viel mehr Bedeutung und ich bin so dankbar. Ich bin so verliebt in diesen kleinen Jungen, er ist alles, was ich je gebraucht habe! 08. Mai 2021!", schrieb Jena.

Auch der stolze Vater meldete sich im Netz zu der Entbindung zu Wort. Mit einem Video hielt Jason die emotionalen Momente fest – und verriet dann auch den Namen: Sein Sohn heißt Jason King Derulo, fast genau so wie sein Papa. "Er hat so ein Glück, so eine starke, beschützende Heldin als Mutter zu haben!", schwärmte er zudem von seiner Liebsten.

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes Sohn

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und ihr Sohn

Instagram / jasonderulo Jason Derulo und Jena Frumes

