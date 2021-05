Charles Spencer (57) und seine Schwester Prinzessin Diana (✝36) hatten eine enge Beziehung. Am 31. August 1997 starb die Ex-Ehefrau von Prinz Charles (72) in einem Pariser Autotunnel. Ihr Tod erschütterte die Welt. Millionen von Menschen verfolgten die Beerdigung der Prinzessin vor den Bildschirmen. Am ersten Juli wäre die Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36) 60 Jahre alt geworden. Jetzt erinnerte ihr Bruder Charles an seinem eigenen Geburtstag mit einem Kindheitsfoto an seine verstorbene Schwester.

Auf Instagram teilte der 57-Jährige anlässlich seines Geburtstages am 20. Mai einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem er und Diana als Kinder zu sehen sind. In Badesachen sitzen die Geschwister auf einer Liege und blicken in die Kamera. "Manche Bindungen reichen sehr weit zurück", lauteten Charles' emotionale Worte zu dem Schnappschuss. Auch seine Follower waren von dem Foto gerührt. "Wie nachdenklich Diana selbst in diesem Alter schon aussieht", fiel zum Beispiel einem Fan auf.

Charles und Diana waren zwei von insgesamt fünf Kindern von John und Frances Ruth Spencer. Ihre Geschwister heißen Elizabeth, Cynthia und John. Letzterer verstarb jedoch kurz nach seiner Geburt. Im Jahr 1969 – als Diana um die acht Jahre alt war – ließen sich ihre Eltern scheiden, woraufhin die Mutter nur einen Monat später ihren neuen Lebensgefährten Peter Shand Kydd heiratete.

Prinzessin Diana

Charles Spencer und sein Neffe Prinz William, 1997

Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

