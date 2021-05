Sie ist also die neue Frau an Maxis Seite! Nach seiner turbulenten Zeit in der vergangenen Staffel von Are You The One?, in welcher der flirtwütige Casanova mit Sabrina Wlk, Victoria und Jill Lange (20) dreigleisig fuhr, scheint er nun zur Ruhe gekommen zu sein. Schon vor über einem Monat postete der 24-Jährige ein verdächtiges Bild, auf dem er die Hand einer Unbekannten hält. Nun geht Maxi einen Schritt weiter und zeigt seine neue Freundin öffentlich.

Via Instagram postete der selbstständige Handelsvertreter einen Schnappschuss, der sein Liebesglück endlich offiziell macht. Darauf zu sehen ist er mit einer Blondine, während sie einander glücklich anstrahlen. "My perfect Match", schrieb der Reality-TV-Teilnehmer dazu und scheint nach der Show-Teilnahme nun also doch noch die Richtige für sich gefunden zu haben. Den Namen seiner Freundin hat Maxi jedoch noch nicht verraten.

Im Rahmen der Sendung hatte Maxi sein "Perfect Match" eigentlich auch schon gefunden. Im Vorfeld der Show hatten ihn Experten als den idealen Partner für Victoria eingeschätzt. Und vor der Kamera fanden sich die beiden dann auch und konnten damit das Preisgeld einheimsen, doch ein Paar wurde aus den beiden nie.

Instagram / maximilian.44 "Are You The One?"-Kandidat Maxi mit einer unbekannten Frau

TVNOW Maximilian, "Are You The One"-Kandidat 2021

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

