Bei Are You The One? ließ Kandidat Maxi absolut nichts anbrennen. Zuerst bandelte er mit Sabrina Wlk an, machte zeitgleich aber auch Victoria und Jill Lange (20) schöne Augen. Mit Letzterer knutschte er sogar mehrfach rum. Sein Perfect Match war am Ende dann Vicky, nur ein Paar wurde aus den beiden trotzdem nicht. Doch es sieht so aus, als habe der TV-Casanova sein Liebesglück nun außerhalb der Kuppelshow gefunden...

In seiner Instagram-Story teilte der selbstständige Handelsvertreter jetzt zumindest zwei verdächtige Bilder: Auf einem hält er die Hand einer Frau, auf dem anderen legt er seine Hand auf ihren Oberschenkel. Viel Erklärung bedürfen diese Posts wohl nicht. Der 24-Jährige versah sie lediglich mit einem Herz-Emoji. Auch wer die Glückliche ist, verriet er nicht.

Allerdings will ein Promiflash-Tippgeber wissen, um wen es sich handelt. Die Beauty soll Christiane heißen und hat in ihrer Story tatsächlich ein Foto, auf dem ihr ein Mann, der Maxi verdammt ähnlich sieht, einen Kuss auf die Wange gibt. Was meint ihr: Wird der TV-Flirter seine Herzdame demnächst auch seiner Community vorstellen? Stimmt ab!

Instagram / maximilian.44 Maxi von "Are You The One?" 2021 und eine unbekannte Frau

Instagram / maximilian.44 "Are You The One?"-Kandidat Maxi mit einer unbekannten Frau

TVNOW Maximilian, "Are You The One"-Kandidat 2021

Was meint ihr: Wird Maxi seine Herzdame auch bald seiner Community vorstellen? Ja, bestimmt! Nee, das hält er sicher privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



