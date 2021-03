Jill Lange (20) kann sich offenbar nicht entscheiden! Die Beauty kämpft aktuell mit 20 weiteren Singles bei Are You The One? um ein Preisgeld von 220.000 Euro: Ziel ist es, sein Perfect Match zu finden. Von vorneherein ist sich die Abiturientin sicher, dass Maximilian und Sascha in jedem Fall infrage kommen könnten. Um herauszufinden, wer letztendlich ihr Match ist, geht die Tattoo-Liebhaberin auf Nummer sicher: Jill geht einfach sowohl mit Maxi als auch mit Sascha auf Tuchfühlung!

Offenbar fühlt sich die Blondine zu beiden Hotties hingezogen. Nachdem sie zuerst dem dunkelhaarigen Handelsvertreter Maxi ziemlich nahegekommen ist, wandert die Blondine schnurstracks zu dem blonden Garten- und Landschaftsbauer Sascha und geht mit ihm auf Kuschelkurs. Beim nächsten Strand-Ausflug kommt es schließlich auch zum leidenschaftlichen Kuss zwischen den zwei Hellhaarigen – und die Funken scheinen mächtig zu sprühen. Die Reaktionen im Netz sind durchwachsen: Zwar erntet Jill reichlich Gegenwind für diese Aktion – aber auch eine Menge Zuspruch dafür, dass sie eine selbstbestimmte Frau zu sein scheint.

Sascha soll von den Zärtlichkeiten zwischen Jill und Maxi bis zur Ausstrahlung nichts gewusst haben – offenbar hat der Sunnyboy damit absolut nicht gerechnet. "Ich war sehr schockiert, als ich es gesehen habe", erzählt er im Interview mit Promiflash.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNOW Jill und Maximilian

TVNOW Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

Instagram / tzasch Sascha, "Are You The One?"-Kandidat

