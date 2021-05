Das kommt jetzt doch überraschend! Im vergangenen Jahr sorgten Bastian Yotta (44) und seine Freundin Marisol bereits für eine Liebessensation: Ganz nebenbei verkündete der Reality-TV-Star, dass das Paar sich verlobt hat. Einen Termin für die Hochzeit haben die zwei danach nicht verraten. Jetzt ist der große Tag aber gekommen: Bastian und seine Liebste haben sich ziemlich spektakulär das Jawort gegeben.

In seiner Instagram-Story teilt der Wahlamerikaner einige Eindrücke der Zeremonie – und die hätte nicht pompöser sein können. Das Brautpaar hat sich nämlich tatsächlich aus einem Helikopter abgeseilt. Ob sie in der Luft die Ringe getauscht oder die Traumhochzeit damit nur auf abenteuerliche Art und Weise zelebriert haben – es bleibt bisher noch geheim. Der OnlyFans-Darsteller ist aber total aus dem Häuschen und schwelgt im Liebesglück. "Mr. und Mrs. Yotta. Das war der beste Tag meines bisherigen Lebens", schreibt er zu den Fotos.

Bei der Feier schnitt das frischgebackene Brautpaar die extravagante Hochzeitstorte an. Dass auch viele Freunde bei den Festlichkeiten in Malibu dabei sein konnten, machte Bastian total froh. "Ich bin so glücklich, meine besten Freunde an diesem besonderen Tag dabei zu haben", schwärmt er.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Frau Marisol

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Marisol

Instagram / yotta_life Bastian und Marisol Yotta an ihrem Hochzeitstag

