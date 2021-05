Sam Dylan (30) kann wieder nach vorne schauen. Erst gestern hatte der Prince Charming-Star bekannt gegeben, dass er und Bachelor in Paradise-Teilnehmer Rafi Rachek (31) in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Obwohl sich beide zunächst nicht zu der Trennung äußern wollten, meldete sich Rafi später zu Wort und behauptete, die Pandemie sei für das Liebes-Aus verantwortlich. Nachdem sein Ex kurzzeitig stinksauer wegen dieser Behauptung war, scheinen sich die Wogen langsam zu glätten. Sam will das Beste aus der Situation machen.

"Jedes Ende ist auch ein Neuanfang", verkündet der 30-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Am Tag der Trennung habe er noch keine Kraft gehabt, sich vor der Kamera zu zeigen – nun gehe es ihm aber schon viel besser. "Jetzt schaue ich nach vorne und arbeite weiter an mir und meinen Zielen. Wenn ich irgendwann bereit bin, ist da vielleicht auch Platz für jemand Neues", stellt er klar. Aktuell wolle er sich aber noch nicht nach einem neuen Partner umsehen, sondern sich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren.

Außerdem müsse sich der Kampf der Realitystars-Teilnehmer zunächst auch um eine neue Wohnung bemühen – immerhin hatte er sich seine vier Wände zuletzt mit Rafi geteilt. Aber auch diesbezüglich gibt er sich zuversichtlich: "Das geht alleine bestimmt schneller."

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil- Totem" in Düsseldorf

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

