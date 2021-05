Es ist Zet fürs Halbfinale bei Let's Dance! Langsam neigt sich die diesjährige Staffel der Tanzshow dem Ende zu. Nachdem sich in der vergangenen Woche Auma Obama und ihr Trainer Andrzej Cibis (33) verabschieden mussten, kämpfen die letzten verbliebenen vier Paare heute Abend um den Einzug ins Finale. Die Promiflash-Leser haben schon jetzt abgestimmt und sind sich einig, wer kommende Woche die Chance auf den Titel "Dancing Star 2021" haben wird!

Rúrik Gíslason (33) dürfte laut einer Promiflash-Umfrage nichts mehr im Wege stehen. Von 1.576 Stimmen gingen ganze 690 Votes (43,8 Prozent) an den isländischen Ex-Fußballprofi und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33). Ihm dicht auf den Fersen und in den Augen der Leser ebenfalls im Finale sind auch GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Tanzprofi Valentin Lusin (34). Für sie stimmten 508 Teilnehmer (32,2 Prozent). Sicher auf dem Treppchen landet den Lesern zufolge als drittes Tanzpaar Nicolas Puschmann (30) zusammen mit Vadim Garbuzov (34). An den einstigen Prince Charming gingen 329 Stimmen (20,9 Prozent).

Damit sind sich die Zuschauer einig, dass Simon Zachenhuber und Patricija Belousova heute zum letzten Mal auf dem Tanzparkett stehen könnten. Für den Profiboxer stimmten nur 49 Leser (3,1 Prozent). Der gebürtige Bayer hatte schon am vergangenen Freitag im roten Licht gestanden und um sein Weiterkommen gebangt. Mit einem Quickstepp zu "Wer wenn nicht wir" von Wincent Weiss (28) wird der Leistungssportler noch einmal versuchen, das Ruder herumzureißen.

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Getty Images Simon Zachenhuber and Patricija Belousova bei "Let's Dance"

