Ob Matt Lucas (47) wohl an einem Kurs der "Fat Fighters" teilgenommen hat? In der beliebten britischen Sketch-Show "Little Britain" mit Comedy-Partner David Walliams (49) mimte der Brite regelmäßig schräge und zumeist übergewichtige Charaktere. Durch seinen Song "Thank You Baked Potato" brachte er zu Anfang der Pandemie den Menschen auf humorvolle Art bei, wie die Hygieneregeln funktionieren. Aber Matt scheint in letzter Zeit nicht nur musikalisch aktiv gewesen zu sein: Der Schauspieler hat ganz schön abgespeckt!

Der Komiker, der im Film "Alice im Wunderland" die pummeligen Zwillinge Tweedledee und Tweedledum verkörperte, hat sich optisch ganz schön verändert. In der Talkshow Lorraine staunte Gastgeberin Lorraine Kelly nicht schlecht, als Matt, der zu einem Interview über seine Back-Show "The Great British Bake Off" eingeladen war, so erschlankt vor ihr saß. "Ich habe etwas abgenommen. Ich musste etwas abspecken, weil ich während des Lockdowns so viel zugenommen hatte. Ich habe aber immer noch einen kleinen Bauch", erzählte er lachend. Im April letzten Jahres hatte er bereits angekündigt, fitter werden zu wollen – was jetzt offensichtlich geklappt hat.

Ob ihm bei seinem Training wohl auch die ebenfalls frisch erschlankte Schauspielerin Rebel Wilson (41) zur Seite stand? Die beiden sind seit vielen Jahren Freunde und trafen sich erst kürzlich nach einem Jahr unfreiwilliger Distanz wieder, was Matt mit einem witzigen Foto der beiden bei Instagram feierte.

Instagram / realmattlucas Schauspieler Matt Lucas

Collection Christophel / ActionPress Matt Lucas und David Walliams in "Little Britain"

Instagram / realmattlucas Matt Lucas und Rebel Wilson

