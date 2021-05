2020 erklärte Rebel Wilson (41) zu ihrem "Jahr der Gesundheit". Die als urkomische Fat Amy aus der Filmreihe Pitch Perfect bekannte Schauspielerin sagte ihren Kilos somit schon vor über einem Jahr den Kampf an. Sie tauschte Fast Food gegen gesundes Essen und absolvierte ein Fitnessprogramm, um ihr Wunschgewicht von 75 Kilo zu erreichen. Jetzt ist klar: Verzicht und Schweiß haben sich ausgezahlt, denn auch 2021 stellt sich bereits jetzt als erfolgreiches Abnehm-Jahr für Rebel heraus!

Die 41-Jährige setzt ihren deutlich erschlankten Körper nun besonders sexy in ihrer Instagram-Story in Szene. Rebel planscht im Pool und steht mit ihrem schwarzen Badeanzug einem Bond-Girl dabei in nichts nach! Offensichtlich ist die Australierin 2021 genauso diszipliniert wie im Vorjahr und hat sich ihre Auszeit im warmen Wasser redlich verdient. Schon beachtliche 32 Kilo sind runter!

Doch nicht nur äußerlich hat sich die einst mollige Schauspielerin total gewandelt. Wer glaubt, dass Rebel nämlich weiterhin nur in Komödien für Lacher bei den Zuschauern sorgen wird, liegt daneben. Auch beruflich erschließt sich die Erschlankte mittlerweile neue Gebiete und wagt den Schritt in eine ernsthafte Rolle. Kürzlich drehte sie mit "The Almond and the Seahorse", zu Deutsch: "Mandel und Seepferdchen" ihr erstes Drama.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Filmstar

Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

