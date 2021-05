Er lässt sich mal wieder in der Öffentlichkeit blicken! Seit einigen Monaten ist es ziemlich ruhig um Michael Wendler (48) und seine Frau Laura (20) geworden. Nach etlichen Skandalen und Verschwörungstheorien verlor der gefallene Schlagerstar nicht nur Werbeverträge, sondern auch seinen Instagram-Kanal. Seitdem hört und sieht man kaum noch etwas von dem "Egal"-Interpreten. Doch damit ist nun Schluss: Der Wendler wurde nun beim entspannten Shoppen in den USA abgelichtet!

Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen den 48-Jährigen in einem Baumarkt. Aufmerksame Beobachter haben den Wahlamerikaner dort beim Einkaufen eines Ventilators erwischt. In lässiger Jeans und einem weißen T-Shirt steht der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat auf den Fotos brav an der Kasse und bringt kurz darauf das Gerät zu seinem Auto. Von seiner Gattin Laura ist an diesem Tag weit und breit nichts zu sehen.

Dass die 20-Jährige an diesem Tag aber nicht an Michaels Seite ist, hat nichts zu bedeuten. Wie ein Insider erst vor wenigen Tagen gegenüber dem Onlinemagazin verriet, sind die zwei immer noch verliebt wie am ersten Tag. "Laura ist weiterhin an Michaels Seite und es gibt auch keine Pläne, das zu ändern", erklärte die Quelle.

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler und Laura Müller an Bord des DSDS-Schiffs

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

