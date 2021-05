Wie kommt eigentlich Jendrik Sigwarts (26) Klamauk-Song bei seiner Konkurrenz an? Am 22. Mai tritt der Musicaldarsteller mit seinem Titel "I Don't Feel Hate" für Deutschland im großen Finale des Eurovision Song Contests an – inklusive seiner Glitzerukulele, einem wandelnden Peace-Zeichen und drei kunterbunt gekleideten Tänzerinnen. Die Uptempo-Nummer soll lustig sein und gute Laune verbreiten. Aber wie finden das eigentlich seine Mitstreiter? Promiflash hat bei der bulgarischen ESC-Kandidatin Victoria Georgieva nachgefragt!

Schon bevor die 23-Jährige nach Rotterdam abgereist ist, hat sie Jendriks Song im Gespräch mit Promiflash mal eingeschätzt: "Ich finde, sein Lied hat eine sehr starke Message. Da draußen gibt es einfach zu viele Hater für alles und jeden. Das zeigt wirklich Stärke, wenn man das beiseitelegt und weiter das macht, was man liebt." Victoria freut sich außerdem, dass Deutschland einem so jungen und noch so unbekannten Künstler die Chance gibt, beim ESC dabei zu sein. "Ich wünsche ihm nur das Beste!"

Während der Gute-Laune-Sound im Ausland also offenbar ankommt, ist man sich hierzulande noch nicht so sicher, wie Jendrik abschneiden wird. Nachdem der gebürtige Hamburger "I Don't Feel Hate" vorgestellt hatte, überrollte ihn im Netz – ironischerweise – eine Hate-Welle. Viele deutsche ESC-Fans sind sich sicher, dass unser Kandidat einmal mehr wenig Punkte einheimsen wird.

Getty Images Victoria Georgieva, ESC-Kandidatin 2021 für Bulgarien

Getty Images Jendrik Sigwarts Performance beim ESC 2021

Getty Images Jendrik Sigwart, ESC-Vertreter 2021 für Deutschland

