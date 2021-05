Julian Evangelos (28) packt aus. 2020 hatten der Tattoo-Liebhaber und seine Freundin Stephanie Schmitz (26) an der Fremdgeh-Show Temptation Island V.I.P teilgenommen und ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Nach einigen Krisen war bei den beiden aber schnell klar: Das Love Island-Pärchen ist einfach unzertrennlich und Julian und Stephie widerstehen jeder Versuchung. Julian verriet Promiflash jetzt, welche Szenen nicht ausgestrahlt wurden.

Im Promiflash-Interview nahm der Muskelmann kein Blatt vor den Mund und offenbarte, was die Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben. "Das Krasseste, was passieren kann, ist natürlich auch passiert, wenn's ums Fremdgehen geht", erklärte er. Um welchen der vergebenen Kandidaten oder Kandidatinnen es sich handelt oder was genau vorgefallen war, behielt Julian allerdings für sich.

Doch offenbar haben es auch die Single-Ladys in der Männervilla ordentlich krachen lassen, was dem deutschen Publikum verborgen blieb. "Die Mädels haben sich gegenseitig in der Badewanne gefingert, nackt vor der Kamera", erinnerte sich der 28-Jährige an damals. Außerdem sei aus seiner Person etwas viel Größeres und Dramatischeres gemacht worden, obwohl er in dem Format am harmlosesten war.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

TVNOW Ludwig Heer und Calvin Kleinen und einige Single-Ladys bei "Temptation Island V.I.P." 2020

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz mit ihrem Verlobten Julian Evangelos

