Olaf lässt sich nicht unterkriegen. Der Bio-Landwirt möchte in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel die große Liebe finden. Wenn seine Mrs. Right dabei ist, will er mit ihr zusammen die Welt bereisen. Der 59-Jährige plant nämlich, seinen Betrieb in den kommenden Jahren an seinen Sohn zu übergeben. Olaf möchte sich in Zukunft einfach eher auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren – immerhin musste er in der Vergangenheit auch eine besonders schlimme Erfahrung machen: Er verlor seine linke Hand.

In der Sendung Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern erzählte der Brandenburger, dass er vor 21 Jahren einen schweren Motorradunfall hatte und er seitdem nur noch eine Hand hat. Das ist für ihn jedoch keine allzu große Beeinträchtigung. "Es ist kein Problem für mich, die tägliche Arbeit zu erledigen. Einschränkungen gibt es für mich eigentlich fast gar keine", erklärte Olaf. Er habe seinen Betrieb mittlerweile so umgebaut, dass er alle Arbeiten einhändig erledigen und auch die Maschinen nur mit einer Hand bedienen kann.

Olaf ist jedoch nicht der einzige Kandidat mit einem Handicap. Sein Mitstreiter Nils ist schwerhörig und hat deswegen große Probleme. "Immer, wenn ich ein Date hatte und die gemerkt haben, dass ich schwerhörig bin, habe ich nie wieder von denen gehört", schilderte der 33-Jährige. Sich mit ihm zu unterhalten, ist aber eigentlich gar nicht schwer: Er kann sprechen und Lippen lesen.

TVNOW Olaf, "Bauer sucht Frau"-Landwirt aus Brandenburg

TVNOW Olaf, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

TVNOW Nils, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

