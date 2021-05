Auch sie wollen sich in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau verlieben! Vor wenigen Tagen wurden bereits die ersten Kandidaten der 17. Staffel der beliebten Kuppelshow bekannt gegeben: Mit dabei sind der Haupterwerbslandwirt Mathias, Mastbullenhalter Torsten, Agraringenieur Björn sowie Pferdewirtin Lara. Jetzt hat RTL auch die restlichen zwölf Landwirte vorgestellt, die sich ebenfalls sehnlichst eine Frau an ihrer Seite wünschen!

Enno

Der Ostfriese sucht eine Frau zum Liebhaben. Er selbst beschreibt sich als eine treue Seele, humorvoll und lustig. Seine potenzielle Mrs. Right sollte mit ihm auf einer Wellenlänge sein und im besten Fall sein Hobby, das Motorradfahren teilen.

Udo

Der Weinbauer aus Rheinhessen ist Landwirt aus Leidenschaft und könnte sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Um komplett glücklich zu werden, fehlt ihm aber noch die passende Frau. "Ich wünsche mir von einer Frau Gemeinsamkeit, dass wir zusammen arbeiten, zusammen Spaß haben", erzählt der 57-Jährige.

Nils

Der Mutterkuhhalter im Nebenerwerb war noch nie in einer längeren Beziehung, da manche Frauen Schwierigkeiten mit seiner Schwerhörigkeit haben: "Immer wenn ich ein Date hatte und die gemerkt haben, dass ich schwerhörig bin, habe ich nie wieder von denen gehört." Dabei dürfte die Kommunikation mit dem 33-Jährigen eigentlich kein Problem sein. Er kann sprechen und ist gut im Lippenlesen.

Matthias, "Matze"

Der 33-Jährige ist seit zwei Jahren Single. "Ich sehne mich am meisten nach Zärtlichkeit", betont der Sachsen-Anhalter. Außerdem sei es zu zweit viel schöner als alleine. Er wünscht sich eine Frau, die wie ein bester Freund, ehrlich und treu ist. Vor allem sollte sie sich aber auch mit Matthias' wichtigster Bezugsperson, seinem Vater verstehen.

Peter

Der Oberbayer ist 25 Jahre alt und möchte mit seiner "Bauer sucht Frau"-Teilnahme einen neuen Lebensabschnitt einläuten: "Ich wünsche mir eine starke Frau, die mir Rückhalt gibt." Zudem solle sie seine Leidenschaft für die Tiere teilen. Der gelernte Landwirt hat erst ein Rind und hofft, in Zukunft mit ihr gemeinsam eine ganze Herde aufzubauen.

Hubert

Der 39-Jährige geht seit drei Jahren alleine durchs Leben und möchte nun eine romantische Frau kennenlernen. "Am meisten sehne ich mich danach, mit meiner Traumfrau gemeinsam was zu unternehmen, zu zweit die nächsten Tage zu planen", erklärt der Imker.

Dirk

Der Schleswig-Holsteiner ist sich sicher: "Ich habe eindeutig zu viele Lämmer, um sie alle alleine zu knuddeln." Der 24-Jährige merkt vor allem auf Familienfeiern, dass ihm eine Frau an seiner Seite fehlt. In Zukunft möchte er selbst mit ihr eine eigene Familie gründen.

Mike

Auch der Schweine- und Mutterkuhhalter hat einen Kinderwunsch. "Für meine Zukunft wünsche ich mir eine Partnerin fürs Leben, weil ich nicht mehr alleine sein und die große Liebe finden will", erzählt der Schildkrötenliebhaber. Er ist jedoch etwas zurückhaltend und hofft, eine Frau kennenzulernen, die etwas gesprächiger als er ist.

Andy

Der 35-Jährige startet nicht allein in das Liebes-Experiment – auch sein Hund Balu soll eine passende Frau finden. Der Sachse beschreibt seine Mrs. Right als humorvoll, lieb und treu. Diese Eigenschaften treffen schließlich auch auf ihn zu.

Rupert

Der 63-Jährige ist ebenfalls aufgeschlossen und kommunikativ. "Man kann sich mit mir über alles unterhalten", versichert der Bayer. Seine Traumfrau sollte schlank sein, ein eigenständiges Leben führen, aber auch spontan sein. Mit ihr möchte er in Zukunft noch so richtig was erleben.

Andreas

Auch der 40-Jährige hat noch viel vor. Momentan lebt er zwar noch auf einer Baustelle – schon bald soll daraus aber ein Hotel- und Gastronomiebetrieb mit angrenzender Landwirtschaft werden, den er im Idealfall gemeinsam mit seiner Partnerin bewirtschaften kann. Diese sollte traditionsbewusst, ehrlich und treu sein.

Olaf

Der Brandenburger plant, seinen landwirtschaftlichen Betrieb im kommenden Jahr an seinen Sohn zu übergeben und dann die Welt zu bereisen. Das möchte er aber nur ungern alleine tun. Am liebsten hätte er Gesellschaft von einer Frau, die mit ihm das Leben genießen möchte. "Ich brauche keine Couchpotato, kein Mauerblümchen", stellt der 59-Jährige klar.

