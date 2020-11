Michelle Daniaux und Luigi Birofio wissen, was sie an dem anderen haben! Die Blondine und der Italiener hatten sich in der Datingshow Ex on the Beach kennengelernt – und führen mittlerweile eine glückliche Beziehung! Zunächst musste sich der 21-Jährige aber gewaltig ins Zeug legen, um seine Herzdame von sich zu überzeugen. Promiflash fragte nun bei Michelle und Gigi nach, was sie mittlerweile am meisten an ihrem Partner schätzen.

"Ich liebe an Gigi am allermeisten seinen krassen Beschützerinstinkt. Das kannte ich davor gar nicht so intensiv. Wenn mich jemand falsch anguckt, rastet er schon aus", verriet Michelle über ihren Freund. Seine oberste Priorität sei immer ihr Wohlergehen: "Er will mich zum Beispiel nicht mal alleine im Dunkeln Auto fahren lassen, weil er so Angst um mich hat", erklärte die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Und auch Gigi kommt aus dem Schwärmen um seine Freundin nicht mehr heraus. "Ich liebe alles an Michelle. Aber am allermeisten ihre süße und verrückte Seite und wie sie sich um mich kümmert", machte er deutlich.

Offenbar haben die beiden noch lange nicht genug voneinander! Trotz Fernbeziehung sehen sie sich sehr viel, wie Michelle im Interview preisgab. "Wir sind trotz der Entfernung eigentlich fast ständig beieinander, entweder er ist bei mir oder ich bei ihm." Wenn es weiterhin so gut laufen sollte, wollen die beiden im nächsten Jahr sogar zusammenziehen.

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle Daniaux und Luigi Birofio

Anzeige

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de