Heute kennt man Oliver Sanne (34) mit stählernem Oberkörper und einer gesunden Portion Selbstbewusstsein – doch das war nicht immer so. In seinem Buch "Scheinwelt – Klartext zu Reality-TV & Infuencern" berichtete der Ex-Bachelor, dass er schon mit 15 Jahren mit Übergewicht zu kämpfen hatte und 100 Kilo wog. Drei Jahre später brachte er sogar schon 120 Kilo auf die Waage. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte Oli dann das Fitnessstudio für sich und änderte sich radikal. Am Ende soll ihn sogar sein Lehrer nicht mehr erkannt haben.

Nach den Sommerferien kehrte der 34-Jährige regelrecht verwandelt in die Schule zurück, wie er in seinem Buch schreibt. Damals habe er innerhalb von nur 14 Tagen ganze 30 Kilo abgenommen. "Der Unterschied vor und nach den Sommerferien [...] war optisch schon so gravierend, dass mein eigener Klassenlehrer mich nicht mehr auf Anhieb erkannte und fragte, wer ich denn eigentlich sei", schildert der Reality-TV-Star. Der Pädagoge habe nicht schlecht gestaunt, als ihm bewusst wurde, dass sein altbekannter Schüler Oli vor ihm sitzt.

Als der gebürtige Bonner seinem Lehrer dann auch noch berichtete, dass harte Arbeit hinter diesem Abnehmerfolg steckt, habe dieser noch ungläubiger dreingeguckt. "Offensichtlich brachte er Disziplin und Fleiß eher nicht mit meiner Person in Verbindung", glaubt Oli und erklärt stolz, dass er ihn und sein Umfeld aber eines Besseren belehrt habe.

Oliver Sanne

Oliver Sanne im Februar 2019

Der Ex-Bachelor Oliver Sanne

