Niko Griesert (30) bekommt eine Ansage von einem Ex-Bachelor! Am Mittwoch flimmerte eine neue Episode der Rosenshow über die Bildschirme – und die hatte es in sich. Kandidatin Michelle Gwozdz hat nämlich so gar keine Lust, Niko mit den anderen Frauen zu teilen und machte ihm das nach einem Einzeldate mit Denise Hersing (25) auch unmissverständlich klar. Mimi wünschte sich sogar, mit ihm durchzubrennen. Nikos Reaktion? Er zeigte Verständnis. Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (34) ist mit der Performance des 30-Jährigen nicht so ganz zufrieden, wie er ihm jetzt im Netz zu verstehen gab.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Niko ein Foto, das während seines emotionalen Gesprächs mit der Immobilienfachwirtin entstanden war, und forderte seine Fans dazu auf, eine passende Bildbeschreibung zu finden. Die User mussten gar nicht lange überlegen – sie hatten zahlreiche Ideen für Nikos düsteren Blick. Und auch Oliver Sanne verfolgt offenbar die neue Staffel und reagierte auf den Post: "Mensch Amigo! Jetzt hau' mal auf den Tisch!", lautete die Ansage des Fitness-Coaches. Scheint ganz so, als würde der Bachelor von 2015 sich mehr Durchsetzungsvermögen von dem Osnabrücker wünschen.

Einige User finden Olis Bemerkung jedoch unangebracht, immerhin brachte ihm die Kuppelshow selbst keinen Erfolg in der Liebe. Mit seiner Gewinnerin Liz Kaeber (28) war es schnell wieder vorbei. Inzwischen ist der 34-Jährige mit Jil Rock liiert – und wusste deshalb auch zu kontern: "Ich bin glücklich verlobt", reagierte er auf die Kritik einer Followerin.

