Gibt es Sandra Janina und Juliano bald zusammen im TV zu sehen? Während er vergangenes Jahr bei Are You The One? seine große Liebe finden wollte, hoffte sie darauf, bei Love Island auf ihren Traumprinzen zu treffen. Gefunkt hat es stattdessen abseits der Kameras – und zwar zwischen Juliano und Sandra. Seit Anfang des Jahres sind die beiden offiziell zusammen. Könnten sie sich vorstellen, ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe zu stellen?

"Ich fände es sehr interessant. Dann muss ich aber wirklich auf meine Wortwahl achten", gibt Sandra auf Promiflash-Nachfrage zu. Auch Juliano ist nicht völlig abgeneigt – sorgt sich aber schon jetzt um den möglichen Ausgang der Show. "Ich mache mir eher Sorgen um dich, weil ich weiß, wie ich bin [...]. Ich muss dazu sagen, man muss die Männer auch verstehen. Wenn da Männer 24/7 mit Alkohol und Musik und zwölf Frauen sind, das ist schon sehr krass dann", glaubt der Tattoo-Fan.

Klingt ganz so, als würde Juliano es in der Villa ordentlich krachen lassen wollen. Glauben die beiden, dass ihre Beziehung die Teilnahme überstehen würde? Ganz so sicher scheinen sich die Reality-TV-Stars da nicht zu sein. "Wenn er sich zusammenreißt, würde die Beziehung das überstehen, wenn ich mich zusammenreiße, dann auch. Wenn es ausartet, wird die Beziehung es nicht überstehen", vermutet die Blondine, die sich selbst als "sehr flirty" bezeichnet.

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez und Sandra Janina im Bett

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez, Influencer-Paar

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de