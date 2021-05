Sophia Thiel (26) ist eine Kämpferin! Die beliebte Sportskanone beißt sich nicht nur durch hartes Training. In ihrem eigenen Buch gesteht sie auch ehrlich, wie sie trotz zahlreicher Rückschläge zurück in ein glückliches Leben gefunden hat. Verschiedene Ereignisse belasteten die Fitness-Vloggerin in der Vergangenheit: Vor allem ihr gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper und die ständige Beurteilung von außen machten der Blondine enorm zu schaffen. Wie sie jetzt erzählt, verlor sie damals sogar einen Job, weil sie angeblich nicht genug in Form gewesen sei.

In Come Back Stronger – meine lange Suche nach mir selbst offenbart Sophia ihren schlimmsten Tiefpunkt. Im Januar 2019 brachte sie gemeinsam mit der Sportzeitschrift Shape ihr eigenes Fitnessmagazin Sophia raus. Es folgte ein Fotoshooting für den Nachfolger, doch dann ereilte die 26-Jährige die Hiobsbotschaft. Sophia schreibt: "Die zweite Ausgabe des Magazins sollte nicht mehr erscheinen [...], denn die Fotos seien so nicht zu gebrauchen." Der Grund für die Absage sei nach Angaben der Influencerin ihre deutlich "weichere Form" gewesen.

Irgendwann waren die Belastung und der Druck einfach zu groß für die 26-Jährige. Sophia litt nicht nur an unkontrollierten Essanfällen, die mit ihrer Erkrankung Bulimia Nervosa einhergingen. Auch die Schließung des Fitnessstudios, das für sie wie ein zweites Zuhause war und der besagte Knick in ihrer Karriere sollten Tiefpunkte und zugleich Wendepunkte in ihrem Leben darstellen. Mittlerweile konnte Sophia wieder zu sich finden – sie würde sich lieben, wie sie ist und wolle mit ihrer Geschichte andere ermutigen.

Action Press / Voß, Cindy Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Keuenhof, Rainer Sophia Thiel, Influencerin

Voß, Cindy Sophia Thiel, YouTuberin

