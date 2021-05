Sehen sie sich früher wieder als gedacht? Am ersten Juli wird im Kensington Palace in London zu Ehren des 60. Geburtstags von Prinzessin Diana (✝36) eine Staue von ihr enthüllt. Der Termin galt lange Zeit als derjenige für das erste Aufeinandertreffen von Prinz William (38) und seinem ausgewanderten Bruder Harry (36). Aufgrund des plötzlichen Todes ihres Opas Prinz Philip (✝99) sahen die beiden sich nun bereits im April wieder. Doch offenbar hält Harry trotz des weiterhin angespannten Verhältnisses an seinem Plan fest, in wenigen Wochen erneut ins Vereinigte Königreich zu reisen.

Wie die Zeitung New York Post unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Palastes berichtete, hätten sich Harrys Pläne nicht geändert. Auch wenn er nun bereits im Frühjahr die weite Reise über den Atlantik auf sich genommen hatte, werde er im Sommer "auf jeden Fall" anreisen. Fraglich sei jedoch, wie harmonisch das Familientreffen ablaufen werde, gab der Insider zu bedenken. Die beiden Brüder hätten sich schließlich noch immer nicht wirklich ausgesprochen.

Zuletzt waren Harry und William zumindest bei einem Thema auf derselben Wellenlänge: Nachdem die skandalösen Hintergründe des Diana-Interviews aus dem Jahr 1995 bekannt geworden waren, gaben beide eine Stellungnahme ab. Darin kritisierten sie die BBC und den verantwortlichen Journalisten Martin Bashir.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einem Charity-Event in Tidworth

