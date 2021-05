Angelina Jolie (45) ist während des Scheidungsdramas nicht alleine! Obwohl die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Brad Pitt (57) sich bereits im Jahr 2016 getrennt hatten, befinden sie sich momentan noch immer im Scheidungsprozess. Vor allem beim Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder ist sich das einstige Traumpaar bisher noch nicht einig geworden. Doch eine Person stärkt Angelina während dieser schweren Zeit ganz besonders den Rücken – und zwar ihre Freundin Ellen Pompeo (51)!

"Angie hat viel Unterstützung, die größtenteils aus ihrem Haushaltspersonal, ihrem Bruder James (48) und einer Handvoll sehr enger Freunde besteht", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly. Vor allem die Grey's Anatomy-Darstellerin soll ihr während der Scheidung beistehen. Die beiden wurden in der Vergangenheit auch des Öfteren mit ihren Töchtern in ihrer Heimat Kalifornien gesehen. "Sie und Ellen Pompeo kennen sich schon seit Jahren, haben aber während des Lockdowns eine engere Bindung aufgebaut, weil sich ihre Kinder sehr nahestehen", meinte die Quelle zu wissen.

Dass die Trennung für die 45-Jährige damals nicht leicht war, hat sie in den vergangenen Monaten immer wieder durchblicken lassen. "Die letzten Jahre waren ziemlich hart. Ich habe mich darauf konzentriert, unsere Familie zu heilen. Langsam wird es aber wieder wie früher", berichtete Angelina im Februar im Gespräch mit Vogue.

Getty Images Angelina Jolie im September 2019

Getty Images Ellen Pompeo bei den InStyle Awards in Los Angeles 2019

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

