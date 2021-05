Scheint so, als würden Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (51) jede freie Sekunde miteinander verbringen! Nach der geplatzten Verlobung mit der Sport-Legende A-Rod (45) überraschte die Sängerin mit einem vermeintlichen Liebes-Comeback: 17 Jahre nach deren Trennung von Ben Affleck wurden die "Jenny from the Block"-Interpretin und ihr Ex-Partner verdächtig oft zusammen gesichtet. Nun wurden die Turteltauben auch beim gemeinsamen Sporteln erwischt!

Nach ihrem gemeinsamen Trip nach Montana verbringen die beiden Schauspieler eine ganze Menge Zeit miteinander: Nun trainierten die beiden zusammen ihre Körper im Fitnessstudio. Ein Beobachter verriet In Touch, dass Jen und Ben "total verknallt aussahen" und ganz klar dort weitergemacht hätten, wo sie vor Jahren aufgehört haben – auch ein paar heiße Küsse hätte das Pärchen im Gym ausgetauscht.

Ein Informant enthüllte gegenüber People, dass die Musikerin aktuell auf Wolke sieben schwebe und deshalb so viel Zeit wie möglich mit Ben verbringen wolle. "Jennifer geht es super! Sie wirkt sehr glücklich und aufgeregt in Bezug auf ihre Zukunft", verriet der Insider dem Magazin.

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez im Mai 2021 in Miami

Anzeige

MEGA Ben Affleck im Mai 2021 in Miami

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2017

Anzeige

Meint ihr, man wird die beiden in Zukunft noch öfter gemeinsam sehen? Ich bin mir ziemlich sicher! Na ja, ich bin noch skeptisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de