Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) sind wieder gemeinsam unterwegs! Das Ex-Pärchen trennte sich 2004 nach zwei Jahren Beziehung. Doch jetzt sollen die einstigen Turteltauben tatsächlich wieder anbandeln. Denn die zwei wurden bei einem gemeinsamen Wochenendtrip in Montana erwischt. Ein Insider betonte bereits, dass es sich bei den beiden wohl in eine romantische Richtung bewegt. Diese Spekulationen verdichten sich nun weiter: Denn J.Lo und Ben sind wieder vereint!

Das bestätigt nun erneut eine Quelle gegenüber Us Weekly. Die zwei haben sich wohl in Los Angeles getroffen und noch mehr Zeit miteinander verbracht – und das, obwohl sich Jen und ihr angeblicher Liebster ja erst vor knapp zwei Wochen einen entspannten gemeinsamen Kurztrip gegönnt hatten. Anscheinend wollen Ben und die "Let's Get Loud"-Interpretin jede freie Minute miteinander genießen.

Nicht nur die beiden Schauspieler scheinen mega-glücklich über ihre angeblich neu entfachte Romanze zu sein. Auch ihre Promi-Kollegin Jennifer Lawrence ist offenbar ganz aus dem Häuschen: "Eilmeldung, Leute! Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder zusammen", quietschte die Oscar-Preisträgerin jüngst in dem Podcast "The Bitch Bible".

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019 in Paris

