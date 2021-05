RTL macht es endlich offiziell: 2021 geht Maxime Herbord (26) als neue Bachelorette auf Traummannsuche! Am vergangenen Dienstag gab der Sender bekannt, wer nach Love Island-Star Melissa Damilia (25) in diesem Sommer die Rosen verteilen wird. Maxime hat schon einige Schnittblumenerfahrung: 2018 nahm sie selbst an Der Bachelor teil, verließ die Staffel mit Daniel Völz (36) allerdings freiwillig. Bis Anfang des Jahres war sie noch mit dem einstigen Bachelorette-Sieger David Friedrich (31) liiert. Nun ist sie aber offenbar bereit, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen!

