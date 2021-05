Ist Maxime Herbord (26) eine gute Wahl für die neue Bachelorette? Am Dienstag gab RTL bekannt, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin in der neuen Staffel der Kuppelshow auf die Suche nach ihrer großen Liebe gehen wird. Erst im Februar hatten Maxime und David Friedrich (31) ihre Trennung nach rund zwei Jahren Beziehung bekannt gegeben. Dass die Beauty sich so kurz nach dem Liebes-Aus wieder verlieben möchte, können nicht alle Fans des Datingformats verstehen.

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram zur neuen Bachelorette sind die Leser sich uneinig, was sie von der Wahl des Senders halten sollen. Einige User können nicht verstehen, warum sich Maxime kurz nach der Trennung von David wieder ins nächste Liebesabenteuer stürzen möchte. "Sie ist doch noch nicht lange Single" oder "Hä, die ist doch noch gar nicht lange von David getrennt", lauten etwa zwei Kommentare unter dem Post. Ein anderer Nutzer stellte hingegen fest: "Die Trennung war im Februar. Manche verarbeiten das eben schneller als andere."

Auch die 1.906 Teilnehmer (Stand: 25. Mai, 20 Uhr) einer Promiflash-Umfrage sind sich uneinig, ob sie die 26-Jährige für eine geeignete Wahl halten. 37,6 Prozent freuen sich auf die Staffel mit Maxime. 62,4 Prozent hätten sich hingegen eine andere Singlelady als Bachelorette gewünscht.

Anzeige

Instagram / maximeee David Friedrich und Maxime Herbord, April 2019

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord auf den Malediven

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de