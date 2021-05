Daniela Büchner (43) kämpft sich durch schwere Zeiten! 2018 wurde das Leben der TV-Bekanntheit erschüttert: Mit nur 49 Jahren war ihr Ehemann, der Ballermannmusiker Jens Büchner (✝49), nach einem kurzen schweren Krebsleiden verstorben. Der Goodbye Deutschland-Star hinterließ fünf Kinder, darunter zwei gemeinsame mit Ehefrau Danni. Wie tief der Schmerz zweieinhalb Jahre nach dem Tod ihres Mannes sitzt, machte die Wahlmallorquinerin nun einmal mehr deutlich – und zeigte sich ihren Fans ganz emotional.

Via Instagram teilte Daniela am Mittwoch mehrere Videos, die sie unter Tränen zeigen. Den Grund für ihren Gefühlsausbruch erklärte die 43-Jährige sogleich: In der kommenden Woche stehen bedeutungsschwere Ereignisse an. "Am Sonntag ist mein vierter Hochzeitstag und der dritte ohne Jens. Am Montag werden die Zwillinge fünf Jahre alt. Auch schon so lange ohne Jens zum Geburtstag...", schilderte sie weinend. Danni fügte hinzu: "Das sind alles Tage, Momente, da kommt gefühlt alles auf einmal. Da fühlt man sich ein bisschen alleine..."

In dieser schweren Zeit stehen Dannis Kinder ihr zur Seite und geben ihr Kraft. Und auch Ex-Partner Ennesto Monté (46) stärkt der Single-Mutter den Rücken: Trotz ihrer Trennung scheinen die beiden noch immer ein gutes Verhältnis zu pflegen, wie beide zuletzt deutlich machten.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Mai 2021

ActionPress Daniela und Jens Büchner, September 2018

Instagram / https://www.instagram.com/dannibuechner/ Daniela Büchner mit ihren Kindern, 2021

