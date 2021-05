Dürfen ihre Fans etwa wieder hoffen? Mitte März kam die Schocknachricht: Daniela Büchner (43) und Ennesto Monté (46) verkündeten damals ihre Trennung! In der Zwischenzeit gab es immer wieder Annäherungen und so ganz schien der Kontakt nach dem Liebes-Aus nie abgebrochen zu sein. Doch für mehr als Gerüchte reichte es bisher nie. Jetzt heizt Danni die aber wieder mächtig an: Denn sie postete ein inniges Bild mit ihrem Ex!

Viele Fans trauten sicherlich ihren Augen kaum, als sie heute in die Instagram-Storys ihres Stars blickten: Denn dort erwartete sie ein schnuckeliges Strand-Selfie, das Danni und Ennesto in glücklichen Tagen gemeinsam im Beach-Outfit zeigt. Er macht den Schnappschuss, während sie ihm einen liebevollen Schmatzer auf die Wange setzt. "Schon ne Weile her... freue mich auf dich, dass wir uns sehen", schrieb die 43-Jährige vielsagend zu dem Foto.

Wann und wo die beiden Verflossenen sich demnächst wiedersehen werden, bleibt indes ungewiss. Allerdings dürfen sich die Fans der beiden und vor allem Ennesto selbst dabei wohl auf einiges gefasst machen. "Muss dir dann so richtig eine knallen, damit du mal klar denken kannst", drohte Danni augenzwinkernd.

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner am Strand

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder Jenna und Diego

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

