Hat die aktuelle Gesundheitskrise die Beziehung von Luigi Birofio und Michelle Daniaux auf die Probe gestellt? Das Paar hat sich in der vergangenen Staffel von Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Seitdem führen die beiden eine Fernbeziehung – Gigi wohnt in Stuttgart und seine Liebste in Innsbruck. Doch wie kommen die zwei Turteltauben mit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen klar? Das verrieten sie jetzt gegenüber Promiflash.

"Wir sind zwar in der Pandemie zusammengekommen, aber trotzdem war das eigentlich nie ein Problem für uns", gab Michelle jetzt im Promiflash-Interview zu. Die beiden hätten sich stets an die Regeln gehalten und somit auch keinerlei Schwierigkeiten bei der Überquerung der Grenze von Deutschland zu Österreich gehabt. Stattdessen habe die aktuelle Gesundheitskrise das Liebesglück eher positiv beeinflusst: "Die Beziehung wurde direkt viel intensiver als normalerweise, weil wir gleich die ganze Zeit miteinander verbracht haben", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit.

Trotz der Fernbeziehung hat es das Paar allerdings nicht eilig, sich eine gemeinsame Wohnung zu suchen. "Beim Thema Wohnung gucken wir gerade – aber alles ganz in Ruhe und ohne Stress", berichteten die beiden. Die Turteltauben wollen sich zwar gerne noch mehr sehen können, aber sie wollen es mit dem Zusammenziehen auch nicht überstürzen. "Es soll ja auch perfekt sein", erklärte das TV-Couple.

Michelle Daniaux, Reality-TV-Bekanntheit

Michelle und Gigi

Luigi Birofio im Mai 2021

