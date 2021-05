Besorgniserregende Nachrichten von Capital Bra (26). In den vergangenen Wochen ist es etwas ruhiger um den Rapper geworden: Er war nach Bali gereist, um dort zu arbeiten, aber auch um etwas abzuschalten. Mittlerweile ist er wieder zurück in Deutschland – von Entspannung fehlt nach seiner Ankunft aber offenbar jede Spur: Der dreifache Vater meldet sich bei seinen Fans plötzlich aus dem Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story teilte der "5 Songs in einer Nacht"-Interpret ein Video von sich, in dem er auf einem Krankenhausbett sitzt und ziemlich erschöpft wirkt. Sein halber Arm ist verbunden – wie es zu der Verletzung kam, verrät er seinen Fans aber nicht. Stattdessen macht er fleißig Werbung für einen Song seines Signings Ngee, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erscheinen soll. "Ich bin leider nicht bei der Premiere dabei [...], in ein paar Tagen bin ich wieder dabei. Es wird auf jeden Fall krass", gibt er sich optimistisch.

Wie Capis Label Bra Musik in seiner Story veröffentlicht, hat der 26-Jährige offenbar eine OP hinter sich. "Obwohl du gerade direkt aus dem Operationssaal gekommen bist, vergisst du nicht, deine Brüder zu supporten. Du bist einmalig, Bruder", bedanken sich seine Kollegen.

ActionPress Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress / Wenzel, Georg Capital Bra beim Kiss Cup 2018

