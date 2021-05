Oliver Pocher (43) kann es nicht lassen: Der Comedian machte sich schon des Öfteren über die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (29) lustig und trieb der Influencerin zwischenzeitlich sogar die Tränen in die Augen. Nun trieb der Witzbold aufs Neue seine Scherze mit der YouTuberin. Anne regte sich zuerst über den Diss auf – bekam dann dadurch aber einen super Einfall!

In ihrem YouTube-Video kam die zweifache Mutter darauf zu sprechen, dass der 43-Jährige sich mal wieder einen Witz auf ihre Kosten erlaubt hat. Anne bringt nämlich bald ein Kochbuch zum Ausfüllen heraus – ein Instagram-Nutzer wetterte daraufhin, dass man das auch Notizbuch nenne – der Komiker repostete den Kommentar mit dem Zusatz: "Korrekt". "Da fragt man sich so echt: 'Habt ihr keine anderen Probleme?'", ärgerte sich die Beauty deswegen. Allerdings hatte sie dadurch eine Idee: Zu dem Kochbuch möchte sie zusätzlich auch noch einen Notizblock herausbringen.

"Die erste Reaktion war: 'Oh, was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem?' Und die zweite Reaktion war: 'Mh, gar nicht mal so schlecht. Dankeschön!'", freute sich die Unternehmerin und bedankte sich recht herzlich für die Inspiration zu ihrem neuen Produkt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Extensions

Anzeige

TVNow/ Stefan Gregorowius Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de